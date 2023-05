TALLA SYLLA, MINISTRE CONSEILLER : «Le nouveau khalife de Ndiassane m’a fait l’honneur d’être son premier chauffeur»

«Le tout nouveau khalife général de Ndiassane-La-Pieuse, capitale spirituelle de la Qadiriyya, Cheikh Bou Sidy Makhtar Kounta, nous a fait l’honneur d’être son premier chauffeur, pour le conduire à la mosquée et le ramener à la résidence Serigne Cheikh Bouh». Ces propos sont du ministre conseiller Talla Sylla, venu, dit-il, «représenter, en éclaireur, avant même l’arrivée du ministre de l’Intérieur dont c’est la responsabilité, un peu la présidence de la République».





Puisque, remarque l’ancien maire de Thiès, «le khalife Cheikh Bécaye Al Bécaye Kounta qui vient de nous quitter avait d’excellentes relations avec le président Macky Sall, j’en suis témoin, pour avoir souvent été ici, en rapport avec certains membres de la famille, sur ordre du chef de l’Etat, pour mener un certain nombre de missions».





Et de poursuivre : «Aujourd’hui que cet évènement touche Ndiassane, donc le Sénégal et même au-delà, nous ne pouvions que venir ici communier avec la communauté Akh Loul Kountiyyou et lui apporter un premier message du président de la République Macky Sall et lui dire que le ministre de l’Intérieur sera bientôt dans la capitale de la Qadiriyya, pour porter le message le plus officiel.»





Au nouveau khalife général de Ndiassane, Talla Sylla dit souhaiter «un excellent khalifat et prier pour que Dieu puisse lui accorder une santé de fer afin qu’il puisse mener à bien sa mission au service de Ndiassane, de la Ummah islamique et des êtres humains».