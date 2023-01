Tamba : 4 chauffeurs arrêtés par la police, pour avoir entravé le travail des non-grévistes

4 chauffeurs arrêtés par la police à Tamba

En cette période de grève d'une partie des syndicats de transporteurs, les éventuels fauteurs de troubles sont avertis ! La police nationale veille au grain sur toute l'étendue du territoire national, pour assurer la protection des chauffeurs non-grévistes et des voyageurs.





C'est dans ce contexte que les éléments du commissariat central de Tamba ont arrêté quatre chauffeurs, tous membres de la CNTS dirigée par Alasanne Ndoye, selon des sources de Seneweb. Ces derniers ont été pris par les hommes du commissaire Arona Kane, au moment où ils entravaient la liberté de travail de leurs collègues non-grévistes. Ces membres du Regroupement des chauffeurs de Tamba faisaient descendre les passagers des voitures de leurs collègues qui n'ont pas suivi le mot d'ordre. Les quatre mis en cause sont retenus au commissariat central de Tamba, en attendant leur placement en garde à vue.





Plus tôt dans la matinée, à Dakar, cinq chauffeurs étaient arrêtés par des éléments du commissariat de Thiaroye, à Texaco, par les hommes du commissaire Khadim Ndiaye. M. Diop, M. Guèye, M. Thiam, M. Tall et F. Guèye faisaient descendre de force les passagers des bus en circulation. Les conducteurs incriminés intimidaient les clients et leurs collègues qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève.