Tamba : Comment la Section de recherche de la Gendarmerie a mis fin aux menées d’un “multiplicateur de billets”

Charlatan doublé de voleur hors pair, le guinéen Mamadou Diouma Ba est tombé dans les filets de la section de recherches de la gendarmerie de Tamba. C'est suite à de nombreuses plaintes dont celles de deux conducteurs de motos Jakarta établis dans la commune de Tamba que le pot aux roses a été découvert.



Dans leur déposition, les conducteurs expliquent que le charlatan guinéen du nom de Mamadou Diouma Bâ, âgé de 29 ans, leur avait promis qu’il pouvait les aider à fructifier leur argent. Naïfs et ayant cru à l'entreprise fictive, les deux conducteurs versent au charlatan la somme de 600 000 FCFA, fruits de leurs dures années de labeur. Le Guinéen, qui logeait dans un hôtel de la place, finit par prendre la clé des champs après avoir empoché ladite somme.



Ayant attendu en vain, les deux conducteurs débarquent dans l'hôtel où leur signifie que le client a quitté les lieux. Les deux chauffeurs se dirigent directement chez les pandores de la Section de recherche de Tambacounda pour déposer une plainte et font la description du charlatan.



La machine des pandores se met alors en branle. L’homme incriminé est localisé à Vélingara dans la région de Kolda. À la vue des pandores à Vélingara, le charlatan a tenté de prendre la poudre d’escampette. Interpellé et fouillé, les gendarmes ont mis la main sur des valises remplies de livres du saint coran, des chapelets d’une longueur avoisinant une dizaine de mètres, des accoutrements pour jouer aux «djinns» entre autres.



Déféré au parquet, le charlatan a été envoyé en prison. Comme un malheur ne vient jamais seul, il sera extrait de sa cellule de la maison d’arrêt et de correction de Tambacounda puis conduit dans les locaux de section de recherches suite à une plainte pour une histoire de vol de moto « Apache » qu’il avait commis à Bantaco dans la région de Kédougou.



Entendu, il a reconnu sans ambages les faits avant d’être déféré à nouveau. La moto qu’il avait gardée a été finalement restituée à son propriétaire.