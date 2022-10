Tamba : elle trompe son mari, tombe enceinte, accouche et jette son bébé dans un puits

Dialam Dramé a été déférée mardi dernier au parquet du tribunal de Tamba. Cette jeune dame de 25 ans, mariée et mère de trois enfants, a été arrêtée le 15 octobre pour avoir jeté dans un puits sa fille née deux jours plus tôt.



D’après L’Observateur, la mise en cause a été dénoncée par son mari, un maçon. Ayant remarqué la subite disparition de la grossesse de son épouse, ce dernier a alerté le commissariat central de Tamba.



À ce moment, les policiers apprennent qu’un bébé a été retrouvé mort dans un puits. Ils se rendent sur place et découvrent l’horreur. Le corps de l’enfant de sexe féminin a été repêché par les sapeurs-pompiers et déposé à l’hôpital régional de Tamba pour les besoins de l’autopsie.



Arrêtée, Dialam Dramé passe aux aveux. Elle confie avoir accouché le 13 octobre dans les toilettes de leur maison et sans assistance avant de mettre le nouveau-né dans un sac de riz vide et le jeter dans le puits du quartier Abattoirs Complémentaires. Elle souligne que lorsqu’elle accomplissait son acte, il pleuvait.



Le mobile du crime ? Dialam Dramé déclare que l’enfant est né d’une relation adultérine et elle ne voulait pas s’exposer au jugement du voisinage. Elle raconte : «Mon mari était en voyage au Mali. J’ai eu des rapports sexuels non protégés avec un homme dans une maison abandonnée du quartier. Je connais pas cet homme, on s’est rencontrés une nuit. Lorsque mon mari est rentré, il a constaté ma grossesse de sept mois. Il m’a interpellé, mais je ne lui ai rien dit.»