Tamba : La grève des transporteurs finit en prison

Quatre chauffeurs grévistes envoyés en prison. Il s’agit du délégué régional de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) par ailleurs vice-président du Regroupement des chauffeurs de taxi de Tamba, et des chauffeurs O. Touré, S. Ndiaye et H. Cissokho, renseigne L’Obs.



Le journal précise qu’ils ont été tous cueillis dans la matinée du 18 janvier dernier par les limiers du commissariat urbain de la ville. Avant d’être déférés puis placés sous mandat de dépôt.



D’après des informations de L’Obs, les mis en cause, affiliés à la CNTS, s’étaient regroupés dans l’enceinte de la gare routière, sous la houlette du délégué régional, pour constater l’effectivité de la grève illimitée des transporteurs. Avant de se rendre au marché central où ils vont tenter de « forcer la main » à leurs collègues non-grévistes à rallier leur cause.



Alertés, les éléments du commissariat central de Tamba ne tarderont pas à se déployer sur les lieux. Une intervention qui se soldera par l’interpellation des grévistes.