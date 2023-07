Tamba : largué par sa copine, il publie ses images intimes et…

Si H. Camara a échoué au Bac cette année, c’est probablement en partie à cause de Ibou Ba. Cet apprenti-chauffeur a publié ses photos et vidéos intimes sur Tik Tok. En plus, il a affiché son numéro de téléphone à côté des images compromettantes en faisant passer sa victime pour une prostituée qui offre ses charmes contre 2000 francs CFA.



Le mis en cause a été jugé mercredi dernier devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. À la barre, H. Camara a déclaré que cette affaire l’empêchait d’apprendre ses leçons au moment de préparer le Bac. Elle accuse Ibou Ba d'être responsable de son échec.



Comment en est-on arrivé là ? Ibou Ba et H. Camara vivent à Ndoga Babacar, une commune de Tamba. Ils sortaient ensemble depuis 2019. D’après L’Observateur, qui a couvert le procès, un beau jour les parents de la fille ont mis fin à l’idylle. Ne supportant pas cette séparation, l’apprenti-chauffeur décide de se venger de son ex.



Après son acte, l’amant déchu a appelé l’élève de Terminale pour l’informer. Ses nudes ayant été largement relayés sur internet, H. Camara commence à recevoir des appels de proches et de camarades de classe interloqués. Elle dépose une plainte contre son ex. Ce dernier sera arrêté et placé sous mandat de dépôt pour collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



À la barre du tribunal de grande instance de Tamba, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés tout en exprimant ses regrets. «Je ne sais pas ce qui m’a pris», a-t-il lancé. Malgré tout, il a été condamné à deux ans de prison dont deux mois ferme. Il devra en plus verser à H. Camara 1 million de francs CFA au titre des dommages et intérêts.