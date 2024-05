Tamba : pour avoir décroché le téléphone de son mari, elle récolte une prise qui lui brise la jambe

Un chauffeur d’une quarantaine d’années a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Le tribunal de grande instance de Tamba l’a reconnu coupable d’avoir fracturé la jambe de son épouse, A. D., lui causant 15 jours d’ITT (Incapacité temporaire de travail).



À la barre, la plaignante a chargé son mari qu’elle juge «violent» en revenant sur les faits : «Le 15 mai, il m’a donné 2000 francs CFA comme dépense alors qu’il avait contracté une dette auprès de la boutique que j’ai payée. Il est revenu pour me réclamer le petit-déjeuner. C’est à ce moment que son téléphone a sonné. Quand j’ai décroché le téléphone, pour répondre, il s’est rué sur moi. Il m’a fait une prise, j’ai chuté, me retrouvant avec une jambe cassée.»



Le mis en cause a balayé ces accusations, affirmant que c’est A. D. qui l’a attaqué en l’empoignant. Sa prise fatale, il la met sur le compte d’un réflexe de survie, selon L’Observateur, qui a assisté à l’audience. S’il a maintenu ses dénégations, le chauffeur a fondu en larmes et présenté ses excuses à son épouse.