Tamba : un gang tombe avec trois pistolets 12 mm, un AK-47, des munitions de guerre, des cartons de viagra…

Sakho Ba Silmakha, Oumar Ba, Boubacar Ba et Siradio Sidibé Jallow ont été arrêtés par les éléments de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Tamba et déférés hier, mercredi, devant le procureur de la juridiction. Le trois premiers sont sénégalais, le quatrième, gambien.



D’après L’Observateur, le quatuor formait un gang dangereux qui écumait plusieurs localités de Goudiry. Les gendarmes ont déployé d’importants moyens d’investigations et d’intervention pour leur arrestation.



Le journal rapporte qu’une descente dans le repaire des mis en cause a permis aux enquêteurs de mettre la main sur trois pistolets de 12 mm, un AK-47, 300 munitions dont de cinq de guerre, une peau de ratel, deux motos et plusieurs cartons de faux médicaments dont du viagra.



L’Observateur souligne que Boubacar Ba est bien connu des fichiers de la gendarmerie ; il a été une fois arrêté pour des délits.



«Nous allons toujours continuer à multiplier nos stratégies, avec l’aide des populations orientales, pour que toutes les bandes puissent être dénichées de leurs cachettes et permettre aux populations de la région de vaquer convenablement à leurs activités», ont confié les gendarmes.