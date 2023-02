Tamba : un homme arrêté avec deux armes à feu dont une kalachnikov et des munitions de guerre

Les agents du parc de Niokolo Koba (Tamba) ont arrêté un braconnier nommé Cheikh Oumar Diallo. Ce jeune homme (20 ans) s’était introduit par effraction dans la réserve de 913 000 hectares en même temps qu’un autre individu qui a réussi à s’échapper lors de la course poursuite engagée avec les éléments de la brigade nommée «L’élan de derby».



Les faits se sont déroulés le 18 février. D’après L’Observateur, qui donne l’information, le mis en cause a été interpellé alors qu’il détenait deux armes à feu dont une kalachnikov, et 22 munitions de guerre.



Placé sous mandat de dépôt, il a été jugé hier par le tribunal correctionnel de Tamba. Le journal rapporte que le braconnier a reconnu être entré illégalement dans le parc pour abattre des animaux.



Le juge a suivi le réquisitoire du procureur en condamnant Cheikh Oumar Diallo à six mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d’amende.