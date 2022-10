Tambacounda : Attirées par les lumières, des insectes envahissent les foyers le soir et créent la psychose

Les populations de Tambacounda ne sont pas encore sorties des ténèbres. Après les fortes pluies enregistrées ces derniers jours, c'est autour des insectes de tous genres de faire leur apparition et envahir tout ce qui est lampe. Suffisant pour que les autorités soient alertées.



"Je suis obligé de fermer ma boutique puisque je ne peux pas vendre sans allumer ma lampe. Et quand j'allume ma lampe, les insectes envahissent toute la boutique et c'est un gros risque pour les clients", fulmine un commerçant.



Notable domicilié au quartier Dépôt, Abdoulaye Ndiaye embouche la même trompette. " Vous avez constaté de vous-mêmes, je suis obligé d'éteindre toutes les lampes de ma maison pour ne pas être envahi par ces insectes qui ont fini de dicter leur loi. C'est partir de 19 heures que ces insectes sont visibles par milliers".