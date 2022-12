Tambacounda : Caravane de sensibilisation sur la scolarisation et le maintien des filles à l’école

Élaborer un plaidoyer en faveur de l’égalité Femme - Homme ; sensibiliser des acteurs de l’éducation sur l’importance de la scolarisation des filles; renforcer les compétences des enseignant(e)s en matière d’égalité des genres ; promouvoir des outils et ressources facilitant la prise en compte de l’EFH à l’école ; faciliter un accès plus inclusif aux outils pédagogiques existants et motiver l’inscription des enseignants(es) aux formations sur l’EFH proposées par l’IFEF : c’est l’objectif de l’activité de sensibilisation organisée, ce mardi, par la caravane Reliefh à Tambacounda, à l’endroit des élèves et du personnel d’encadrement de l’établissement élémentaire de Médina Coura dans la commune de Tambacounda.

Initiée le 24 novembre dernier à Diamniadio à l’occasion de la Journée des professeurs de français, la caravane Ressources Educatives Libres pour l’Egalité Femmes-Hommes (RELIEFH), une plateforme permettant la recherche, l’échange et le partage des ressources et bonnes pratiques entre les pays de la Francophonie pour la promotion de l’EFH dans le domaine de l’Education poursuit son parcours des villes. Après la ville de Fatick, les membres de cette organisation ont atteint la destination de la capitale orientale ce mardi où ils ont élaboré un plaidoyer en faveur de l’égalité Femme - Homme ; sensibilisé des acteurs de l’éducation sur l’importance de la scolarisation des filles; renforcé les compétences des enseignant(e)s de l’école d’application de Médina Coura en matière d’égalité des genres. « D’un commun accord avec le ministère de l’Education nationale, cette école élémentaire d’application Médina Coura de Tambacounda a été sélectionnée. La direction en charge des questions de l’égalité des genres du ministère a été également associée pour une meilleure contextualisation des formations à offrir dans les écoles. Le sens de notre visite à Tambacounda s’inscrit dans la dynamique de promouvoir l’éducation des filles. Aujourd’hui, nous avons constaté que les filles vont à l’école. Elles sont scolarisées mais c’est le maintien qui pose problème parce que souvent, il y a des obstacles qui compromettent l’éducation des filles à savoir le mariage forcé, les violences basées sur le genre et il y a également les travaux domestiques », explique Mme Ndiaye Khadidiatou Sow.





Selon cette formatrice et personne ressource de la caravane, « les membres sont engagés pour faire la sensibilisation mais également le plaidoyer pour qu’on puisse avoir plus de filles à l’école ». Le secrétaire de l’inspection de l’éducation et de la formation, a exprimé sa joie et celle de la communauté éducative pour cette initiative de la caravane RELIEFH. «Cette caravane contribue grandement aux efforts que nous sommes en train de faire pour la scolarisation des filles au Sénégal plus particulièrement dans la région de Tambacounda. Sachez que la communauté éducative de Tamba est heureuse de vous recevoir aujourd’hui », a-t-il souligné. «Nous souhaitons que le plaidoyer qui sera fait sera un plaidoyer fort pour que le paradigme puisse changer. Pour que les gens puissent comprendre que l’éducation des filles doit être une réalité effective et pour que la parité puisse être effective au sein des écoles », a-t-il indiqué.