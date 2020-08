Tambacounda - Interdiction de jouer au football : Des jeunes en colère s’attaquent aux locaux de la gendarmerie et blessent 2 pandores

Bagarres avec des gendarmes à Tamba

Des jeunes en colère ont attaqué la gendarmerie de la localité de Ballou, dans la région de Tambacounda, hier dimanche 9 août. Ce, après qu’ils ont été empêchés de jouer au football, conformément à l’interdiction de rassemblements dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Deux gendarmes ont été blessés lors de cet incident.





«Tout est parti d’un problème qui a opposé deux groupes rivaux. Ils souhaitaient organiser un rassemblement au niveau d’un terrain de football. Compte tenu du contexte du coronavirus, la manifestation a été interdite. Ils ont donc voulu s’opposer à cette interdiction, en commençant par des échauffourées dans le stade. Et la gendarmerie a procédé à des arrestations. Mais j’ai été particulièrement outré de constater que ces gens s’en sont pris au poste de la gendarmerie. C’est inacceptable et intolérable !», a narré le gouverneur de la région de Tambacounda, Mamadou Omar Baldé, sur la Rfm.