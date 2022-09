Tambacounda : Un Gambien trafiquant de drogue arrêté par la gendarmerie

Joli coup de filet à l’actif des éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda. Les hommes de l’adjudant Diallo ont mis la main sur un Gambien, A. B âgé de 30 ans arrêté sur l’axe routier Ndoga Babacar-Sinthiou Maléme, en possession de 4 Kg de chanvre indien qu’il voulait livrer dans le marché noir.





C’est suite à une information faisant état d’un intense trafic de drogue auquel se livrait un Gambien dans les communes de Ndoga Babacar et Sinthiou Maléme. Les limiers ne se sont pas prier pour recouper et à collecter avec dextérité des infos sur leur homme. Après avoir reçu sa description et celle de la moto qu’il conduisait, les hommes de l’adjudant Diallo ont déroulé sur le coup leur rouleau compresseur. Le dispositif mis en place sur la route de Ndoga vers 21 heures alors que cet individu qui ne se souciait de rien s’apprêtait à faire entrer de la drogue au Sénégal. C’est ainsi que les limiers l’ont aperçu roulant à tombeau ouvert, un sac à dos sur ses épaules. Une fois à l’intérieur du dispositif, il a été stoppé net, mais son acolyte a réussi à prendre la fuite. De suite, la fouille opérée dans son sac à dos a permis de découvrir quatre (04) blocs de chanvre indien, accusant un poids total de quatre (04) kilogrammes.





Mis devant les faits, il désigne l’inconnu en fuite qu’il déclare avoir pris en chemin comme son propriétaire légitime.