Tambacounda : Un incendie ravage le domicile du chef de village de Saré Ngaye Bâ

La journée du vendredi a été un moment sombre pour les populations du village de Saré Ngaye Ba.





Aux environs de 9 heures, un incendie s’est déclaré au domicile du chef de village causant plusieurs pertes matérielles. Selon des sources concordantes, l’origine de ce drame reste encore inconnu.

Face à ce désastre qui gagnait rapidement du terrain à cause du vent chaud et sec qui soufflait, les villageois ont très tôt été alertés pour rappliquer sur les lieux avec des seaux et bassines remplis d'eau puisées dans les puits. Même si aucune perte en vie humaine n’a été déclarée à la suite de cet incendie, notons que le chef de village a perdu un nombre important de biens. Il risque de dormir à la belle étoile avec les membres de sa famille si rien n'est fait.