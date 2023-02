Tambacounda : Un incendie ravage une plantation de bananes, 20 millions F CFA de pertes

C'est un incendie dévastateur d'une rare violence qui a ruiné les producteurs et productrices du GIE Tilo Tilo du village de Wassadou dans la commune de Dialacoto, département de Tambacounda. Les flammes ont emporté du matériel végétal, des bananeraies qui étaient en production, du matériel d'irrigation, des pailles et de l'engrais bio entre autres estimés à plus de 20 millions de francs CFA dans la nuit du vendredi au samedi dernier. «Aujourd'hui, tous les producteurs et productrices du GIE Tilo Tilo de Wassadou sont dans le désarroi après que toutes leurs productions de bananes et leurs matériels ont été décimés par les flammes », explique le secrétaire exécutif de l'Association des Producteurs de la Vallée du fleuve Gambie (APROVAG).



L’incendie serait parti d'un feu de brousse. Avec le truchement du vent, le feu est arrivé à dévorer les 2 hectares dudit GIE. Même si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les producteurs et productrices qui comptaient que sur cette activité pour survivre, sollicitent une aide à du président de la République, son ministre de l'agriculture, les autorités de la région de Tambacounda.