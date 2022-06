Tambacounda : Un réseau d’escrocs démantelé par la police

Un réseau d’escrocs démantelé par la police

L’organisation s’est écroulée comme un château de cartes grâce à la perspicacité des éléments du commissariat central de Tambacounda qui ont mis aux arrêts les trois gambiennes A. Savané 23 ans, R. Camara 32 ans et H. Keita 32 ans et les 4 sénégalais Y. Bakayoko 28 ans, A. Sow 43 ans, I. Sow 25 ans et G. Camara 26 ans. D’après l’enquête, ces mis en cause, qui ont adhéré à Q-Net moyennant de l’argent, ont convaincu les trois victimes O. Dème, A. Sow et M. Sow depuis Louga à intégrer le réseau après avoir versé, depuis cette même ville, la somme de 885 000 FCFA pour ensuite rallier Tambacounda.





Face aux enquêteurs, les mis en cause ont nié catégoriquement les faits qui leur sont reprochés. Ils ont déclaré se livrer seulement à leur activité commerciale à travers Q-Net. Ils ont ensuite soutenu n’avoir jamais promu l’eldorado aux victimes. Faux, rétorquent les trois victimes qui ont déclaré avoir versé à I. Sow et M. Sow les sommes de 885 000 FCFA et que ce dernier et son équipe les avaient promis l’eldorado mais aussi la vente de produits. Selon les victimes, elles gagneraient 150 000 FCFA par semaine. Déférés devant le Procureur de Tamba, les 7 mis en cause ont été envoyés en prison.





Poursuivis pour les faits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, le procureur Pape Khalil Fall a requis 6 mois assortis du sursis contre A. Savané, Y. Bakayoko, A. Sow et I. Sow et de renvoyer R. Camara, H. Keita et G. Camara des fins de la poursuite du fait du désistement des parties civiles.





Un réquisitoire loin d’être suivi par le tribunal puisque les prévenus A. Savané, Y. Bakayoko, A. Sow et I. Sow ont été condamnés à 2 ans dont 6 mois de prison ferme pour escroquerie et association de malfaiteurs.