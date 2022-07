Tambacounda : Un trafiquant arrêté avec 2,5 Kg de chanvre indien et une arme à feu

Les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Tambacounda ont réussi un coup de maître. En opération de sécurisation des personnes et de leurs biens au marché hebdomadaire de Dawady situé dans la commune de Koussanar et considéré comme le plus grand de la région de Tamba, les hommes du commandant Leye ont, sur place, procédé à une surveillance assidue d'un vaste réseau de trafic de chanvre indien.





C'est ainsi qu'au bout de quelques heures de recoupements, ils ont réussi la prouesse de démanteler le réseau qui était entretenu par le nommé A. Sow, un multi récidiviste. Ce dernier a été trouvé porteur d'une quantité de drogue dite chanvre indien d'un poids total de 2,5 Kg et d'une arme à feu de fabrication artisanale.