Tambacounda : Un vaste réseau de malfaiteurs démantelé par la SR de gendarmerie

Un vaste réseau de malfaiteurs démantelé par la SR de gendarmerie

Les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda ont démantelé un vaste réseau de Qnet, avec la libération de 77 victimes.





En effet, c'est suite à des plaintes de prêts de cent victimes faisant état d'individus qui ont réussi à leur subtiliser la somme de 650 000 F CFA chacun, afin de les amener en Europe. Parmi ces victimes, figure un talentueux footballeur qui a fourni à la bande d’escrocs un CV, un certificat médical et verser la somme de 550 000 F CFA.





Sans désemparer, le commandant de la Section de recherches de la gendarmerie lâche ses redoutables éléments qui ont effectué une descente musclée dans l'antre de ces voyous.





A la suite de l’intervention des pandores, 77 victimes séquestrées par le réseau ont été libérées. La bande de malfaiteurs dont Ismaila Camara, Ibrahima Camara, Aliou Guèye, Mbaye Guèye, Daouda Bakhayokho et Boubacar Diallo ont été interpellés. La perquisition effectuée au domicile d'Ismaila Camara, qui a loué un appartement au quartier Pont, a permis aux pandores de découvrir par-devers lui la somme de 2 250 000 F CFA et plusieurs documents dont des transferts d'argent en dollars, des cartes bancaires et des bordereaux de versement.