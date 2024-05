Tambacounda: Un vent fort arrache les toits des salles de classe à Sankagne et Diameguene Signe

La saison des pluies démarre avec ses lots de dégâts. Un vent fort qui a précédé la pluie d’hier a emporté les toits des salles de classe des écoles de la localité de Sankagne, située dans la commune de Missirah.