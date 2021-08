Tamkharite : Thiéré 2.0, commandé et livré, la nouvelle tendance au Sénégal

Tamkharite, le thiéré commandé et livré au plaisir des femmes

Ce mercredi est célébré, à travers le Sénégal, la fête d’Achoura ou Tamkharit au pays, événement islamique qui a lieu le 10e jour de Mouharram, le premier mois de l’année dans le calendrier musulman. Durant cette nuit, de copieux repas de couscous sont servis au sein des familles. Jadis préparés par les femmes dans nos maisons, aujourd’hui, ils se commandent. Au grand bonheur des vendeuses. Faute de temps, incapacité de cuisiner le couscous, les raisons évoquées par les acheteuses sont diverses.





«Mes heures de descente sont tardives...»





La Tamkharite n’est pas un jour férié, ce qui rend la tâche difficile pour les femmes salariées. «Je descends tard le jour de la Tamkharite. Je n’ai pas le temps de préparer un couscous. A cause de mes responsabilités au sein de l’entreprise, je ne peux pas me permettre de la quitter, parce que je dois cuisiner. De plus, j’ai juste un enfant et mon mari est assez compréhensif. Donc, je commande le couscous et la sauce. Arrivée à la maison, je réchauffe juste le plat et le sert à ma famille», renseigne Ramata Fall, cadre dans une entreprise de la place.





Comme elle, d’autres femmes ont opté aussi pour le couscous préparé par d’autres et livré le jour de la fête. Mais pour Fatou Sarr (nom d’emprunt) les raisons sont autres. «Je ne sais pas cuisiner le couscous ; c’est compliqué et ça demande énormément de temps. Donc, je préfère le commander. Les temps ont changé et les femmes ne sont pas toujours obligées de cuisiner. D’autant plus que je ne vis pas avec ma belle-famille», confie-t-elle sans gêne.





Quant aux conditions d’hygiène, l’une comme l’autre disent “bien connaître la personne chez qui elles commandent” et sont persuadées ne courir aucun danger en mangeant leur couscous.





De 2 000 à 120 000 F Cfa





Tabaski Sy est très connue sur les réseaux sociaux. Propriétaire de “Mbourake Maam”, sa particularité est la préparation de mets à base de mil comme le couscous de la Tamkharite. En ce jour de fête, elle peine à répondre aux questions de Seneweb. “Je n’ai pas de temps. Je dois coordonner la livraison des plats de couscous et mon téléphone ne cesse de sonner”, dit-elle.





Elle révèle que la vente de couscous pour la Tamkharite est “un secteur qui se porte bien. Bien vrai que l’année dernière, j’avais beaucoup plus de commandes. La Covid-19 est passée par là”.





En ce qui concerne les prix, elle fait savoir que le kilogramme de couscous coûte 2 000 F Cfa. «En plus de cela, je vends des packs composés de sauce et de couscous dont le prix varie entre 8 000 et 120 000 F Cfa. Cela dépend des besoins de la personne qui commande».





Quant à la clientèle qui fait appel à ses services, Tabaski Sy informe qu’elle est assez diverse et est composée de femmes au foyer, de businesswomen ou de salariées.