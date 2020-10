Tarifs Sonatel : Pas de baisse en perspective

Malgré la polémique et les rencontres avec des organisations de consommateurs et de la société civile, Orange/Sonatel n'entend pas réduire ses tarifs augmentés récemment à travers de nouvelles offres.Invité de l'émission Jury du dimanche sur Iradio, le directeur général Sékou Dramé s'est voulu clair. "Nous allons faire des offres, mais pas à court terme", prévient-il.Selon lui, la Sonatel est actuellement dans une phase d'observation après avoir ajusté ses tarifs en août. Il faudra donc attendre encore pour espérer un retour aux tarifs initiaux, même si le Dg de la Sonatel dit avoir pris en compte les revendications des associations et autres activistes.