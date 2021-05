Tawaf à Touba: Le faux prophète Insa face au juge demain mardi

Jour de vérité pour Habib Diabang ! Le faux prophète arrêté au cours du mois de février dernier à Touba sera fixé sur son sort demain mardi au tribunal de grande instance de Diourbel. Guérisseur traditionnel de son état, il sera jugé en correctionnel d'après des sources de Seneweb proches du parquet. Le prévenu a même commis les services d'un avocat pour assurer sa défense.







A noter que Habib Diabang en compagnie d'un groupe d'individus tentait d'effectuer un tawaf au niveau de la grande mosquée de Touba. Lui et 05 de ses disciples seront interpellés par la police pour rassemblement illégal, charlatanisme, profanation d'un lieu de culte. Déférés, le mis en cause et ses acolytes ont été placés sous mandat de dépôt le 23 février dernier. A rappeler toutefois que les 05 disciples du faux prophète ont obtenu récemment un non-lieu.