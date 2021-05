Taxe sur les ordures ménagères, opposition, suppression du statut de la ville de Dakar… : Barth fait feu de tout bois

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélemy Dias, ne digère pas du tout la décision de l’Etat du Sénégal de lui retirer la taxe sur les ordures ménagères que l’acte 3 de la décentralisation avait soustraite à la ville de Dakar au profit des communes.





Estimée à plus de 200 millions de francs Cfa, Barth interpelle le chef de l’Etat et dénonce sa «dynamique à vouloir combattre des hommes».





Barth, qui flaire une volonté inavouée de supprimer Dakar, a saisi l’occasion pour tirer à boulets rouges sur l’opposition. «Cette opposition ne peut pas être totalement muette, quand on parle du pétrole. Elle est muette quand on parle du gaz, de zircon et même quand on parle du respect du calendrier républicain. Dakar ne peut disparaître qu’avec la complicité de l’opposition», peste-t-il.