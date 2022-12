Techniques d’efficacité énergétique dans le bâtiment et les systèmes solaires : L’ANER et ses partenaires outillent des journalistes sénégalais

L'ANER, l'AMEE et l'AACID ont tenu une session de formation sur les techniques d'efficacité énergétique dans le bâtiment et les systèmes solaires au profit des journalistes sénégalais

(Marrakech, envoyé spécial)- Dans le cadre du projet de coopération triangulaire, l'Agence Nationale pour les Energies Renouvelables (ANER), l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique (AMEE) et l'Agence Andalouse de Coopération Internationale au Développement (AACID) ont tenu une session de formation sur les techniques d'efficacité énergétique dans le bâtiment et les systèmes solaires au profit des journalistes sénégalais. Cette session de quatre jours (du 12 au 15 décembre 2022) s’est ouverte ce mardi, au siège de l'AMEE à Marrakech (Maroc). Elle a pour but de permettre aux professionnels des médias d'avoir « une meilleure appropriation des problématiques liées aux énergies renouvelables pour en optimiser le traitement médiatique au Sénégal ».





« Outiller » les journalistes sur les questions liées aux énergies renouvelables





En effet, la formation porte sur les compétences techniques, économiques et réglementaires de base, ainsi que des outils avancés pour évaluer et déployer les solutions énergétiques dans différents contextes. Selon Mme Anna Françoise Diouf, responsable de la communication de l’Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables, cette session de formation fait suite à celle que l’ANER et ses partenaires, dans le cadre de leur planning d’activité annuelle, avaient organisé à l’intention des techniciens et les ingénieurs du secteur. Elle vise à « outiller » les journalistes sur les questions liées aux énergies renouvelables afin qu’ils puissent servir de relais dans la sensibilisation de masse. Elle vise également à fédérer ces professionnels des médias autour d’un cadre formel et spécialisé qui va sensibiliser le grand public sur les enjeux des énergies renouvelables et les projets de l’Etat du Sénégal portés par l’ANER.





Plusieurs sous thématiques développés par les formateurs