Technologie 5G : Sonatel réalise un deuxième test

La Sonatel réalise son second Test 5g à Saly

La Sonatel a procédé hier à Saly à un deuxième test de la 5G, un an après le premier test en novembre 2020. D’après le groupe, ce test est la preuve que l’opérateur investit massivement pour la qualité de service partout au Sénégal.





« Pour ce deuxième test 5G réalisé avec le concours très important de notre partenaire technologique Nokia, Sonatel a obtenu du régulateur des assignations de fréquences nécessaires pour obtenir les performances annoncées sur la 5G et de valider la compatibilité de plusieurs catégories d’équipements. Ainsi, Sonatel Orange a pu obtenir un débit de 2 Gbps sur la 5G », souligne le groupe dans un texte sur son site.