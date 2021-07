TECNO lance le PHANTOM X, un tout nouveau produit phare : Un design élégant et une technologie de caméra extraordinaire

Le 1er juillet 2021, TECNO s'aventure vers de nouveaux sommets en annonçant son tout nouveau smartphone phare, le PHANTOM X. Lancé le 1er juillet 2021, le PHANTOM X présente un design élégant avec un écran 3D sans bordures et la première couverture arrière en verre de soie du secteur. L'association de l'appareil photo Ultra-Night de 50 MP et du super grand capteur 1/1.3, leader du secteur, de l'appareil photo Selfie Ultra-Clear de 48 MP avec un angle ultra-large de 105°, sans oublier le Super Night Mode assisté par l'intelligence artificielle et le Golden Portrait 50 mm, permet de faire un grand bond en avant dans les performances de l'appareil photo. Doté d'une batterie de 4700mAh, d'une grande mémoire de 256G+8G et d'un système HiOS 7.6 récemment mis à jour, le PHANTOM X vous permet de vivre et de prendre en charge toutes les expériences de votre vie et de votre travail.





Engagé à apporter aux utilisateurs des innovations audacieuses et extraordinaires en matière de design, de technologie et d'expérience utilisateur complète, PHANTOM X permet aux consommateurs de se sentir extraordinairement bien dans tous les moments spéciaux de leur vie. Le PHANTOM X sera disponible en deux couleurs artistiques de la Nuit étoilée de Van Gogh et du Jardin d'été de Monet en précommande à partir du XXX, avec une disponibilité à partir du XXX. Les clients peuvent se procurer le PHANTOM X sur le site web unique en ligne www.mobile-phantom.com et faire leurs achats dans les magasins TECNO locaux en Afrique et dans d'autres pays comme le Pakistan, la Turquie, la Colombie, etc.



« Nous sommes fiers de présenter le tout nouveau PHANTOM X. Il s'agit d'un commencement extraordinaire qui englobe la vision de TECNO, en l'encapsulant et en la recadrant pour un nouveau public de consommateurs plus exigeants », a déclaré Stephen Ha, directeur général de TECNO. « Le PHANTOM X n'est pas seulement un smartphone haut de gamme innovant ; il renforce le mode de vie des individus extraordinaires modernes - être audacieux pour rejeter l'ordinaire, toujours s'efforcer de réussir et avoir l'ambition d'atteindre de nouveaux sommets. En gardant cet esprit, nous visons à faire continuellement des percées dans les innovations de produits et de design, comme nous l'avons fait avec le PHANTOM X ».





La beauté extraordinaire du design

Le PHANTOM X est équipé d'un écran 3D sans bordure unique, intégré à un design en arc unique à l'angle droit de 36,5° pour permettre une prise en main confortable. L'écran haut de gamme de 6,7 pouces offre une expérience agréable pour les vidéos et les jeux. Dépourvu de bords, l'écran 3D sans bordures présente un grand angle de courbure (jusqu'à 70°), ce qui permet au texte et aux images de se fondre dans l'infini sur les bords de l'appareil. L'écran AMOLED le plus fin projette une vision épurée et fluide du monde qui vous entoure.