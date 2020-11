Télécoms : La 5G en phase test au Sénégal

La technologie numérique de 5ème génération pourrait être bientôt une réalité au Sénégal. Un premier test de la 5G a été fait mardi dernier 24 novembre par la Sonatel, en marge du forum du numérique. A travers un communiqué parvenu à Seneweb, Sonatel-Orange affirme que la 5G va au-delà d’une simple avancée technologique.« La 5G, ce n’est pas seulement une nouvelle évolution des réseaux mobiles comme le monde en a connu avec la 3G et la 4G. C’est un véritable saut technologique destiné à répondre aux besoins croissants de connectivité et à développer de nouveaux services utiles pour l’homme, la société et la planète », souligne le document.Cette technologie offre ainsi une connectivité 10 fois plus rapide que la 4G. Elle permet de connecter plus de monde avec plus de rapidité. Ce qui en fait, selon la Sonatel, un vecteur de révolution dans différents domaines tels que l’Education, la Santé, le Transport…