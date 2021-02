Télécoms : La pique du DG de la Sonatel à Free

La concurrence est très rude dans le secteur des télécommunications au Sénégal entre Orange et Free. Hier, à l’occasion de la présentation de son bilan annuel en 2020, la Sonatel a révélé une décroissance de son chiffre d’affaires de -2,9% au Sénégal due essentiellement à une baisse de -4,6% du marché imputée à «l’agressivité du cadre concurrentiel ».Le Dg de la Sonatel a d’ailleurs profité de l’occasion pour jeter une pierre dans le jardin de Free. « Les ajustements tarifaires dans le secteur sont toujours en cours. On voit des montées de tarifs qu’on veut nous faire passer pour des baisses », a lancé Sékou Dramé faisant allusion aux nouvelles offres de Free.Dramé a d’ailleurs fortement regretté cette rude concurrence depuis l’arrivée de Free. Il pense même que ça peut être un frein pour le développement du secteur.«Dans cette guerre des prix, il n’y a pas de gagnant. On dit que le consommateur est le vainqueur, mais si les investissements ne se font pas, même le client est perdant », soutient-il.