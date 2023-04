Téléphonie : Free reconnu comme meilleur réseau du Sénégal

Free vient de franchir un cap historique en ce qui concerne son réseau. En effet, Selon une étude indépendante de Comet SA réalisée entre septembre et décembre 2022, Free est aujourd’hui le meilleur réseau du Sénégal.





De Dakar à Touba, de Thiès à Saint Louis à Ziguinchor, de Mbour à Ziguinchor via Tambacounda et Kolda, Free a patiemment mis en place au fil des ans, un réseau 3G qui couvre maintenant plus de 97% de la population sénégalaise et une 4G qui touche 9 sénégalais sur 10.





Comet a réalisé cette étude selon une méthodologie assez pointue et un parcours qui l’a mené sur les 14 régions du Sénégal. Les résultats de ce benchmark sont sans appel : Free arrive largement en tête aussi bien sur la qualité de la connexion Internet que sur les appels Voix.





Constructeur d’infrastructures, intégrateur de solutions, COMET SA est un cabinet qui accompagne les entreprises et les opérateurs dans le conseil, l’architecture, la mise en œuvre et l’exploitation de leurs infrastructures dédiées aux technologies de l’information et aux Télécoms. Il réalise pour de nombreux clients plusieurs activités dont des benchmark et audits ainsi que des sites survey.





Des entreprises comme Huawei, Sagem, Alcatel et bien d’autres ont fait confiance à COMET S.A qui est acteur historique des infrastructures Télécoms au Sénégal.





Free a investi sur le réseau depuis 2018 plus de 130 milliards FCFA





Un ambitieux programme d’investissements relatif à la modernisation de l’ensemble de son réseau de télécommunications a été fait ces dernières années par le consortium composé par NJJ propriété de Xavier Niel, de TEYLIOM de Yerim Sow, et le groupe Axian de Hassanein Hiridjee. Les résultats de l’étude COMET SA viennent couronner ce travail acharné et prospectif de Free, des partenaires historiques, et de tous les employés.





En moins de 5 ans, Free Sénégal a investi plus de 130 milliards F CFA sur le réseau et multiplié par 3 son nombre de sites 4G et 4G+, passant de 337 sites en 2019, à 1359 sites à la date d’aujourd’hui. Par ailleurs, Free a démontré son expertise et son leadership en officialisant son partenariat avec le consortium « 2AFRICA » pour le lancement en 2023/2024 du plus grand projet de câble sous-marin au monde, reliant 23 pays d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient.