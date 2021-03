Téléphonique mobile : 95 villages de Kolda exclus du réseau

L'accès au réseau de téléphonie est un véritable calvaire pour les populations de 95 villages dans le sud du pays. Ces localités du département de Kolda constituent l'ensemble de la commune rurale de Saré Bidji. Dans cette contrée du Fouladou, on répond à peine au téléphone. Les différents opérateurs de téléphonie couvrent difficilement cette zone qui pourtant a une forte densité démographique. Suffisant pour que les habitants, en majorité des jeunes, montent au créneau pour dénoncer cette irrégularité qu'ils qualifient d'injustice.Face à la presse, ces jeunes de la commune rurale de Saré Bidji appellent les autorités administratives et politiques à prendre langue avec les opérateurs de téléphonie pour satisfaire ce besoin pressant des populations.A en croire Mamadou Touré, les populations de ces villages communiquent avec leurs expatriés après un déplacement dans la ville de Kolda. Le porte-parole ajoute que la non disponibilité du réseau téléphonique constitue un blocage pour les évacuations sanitaires en ce sens que personne n'arrive à joindre d'urgence les chauffeurs de l'ambulance. Avec l'absence du réseau, M Touré affirme que les incendies déciment les villages sans que les sapeurs-pompiers de Kolda n'interviennent, faute d'appel.Ces populations ont mis à profit cette rencontre pour exiger l'extension du réseau électrique qui jusque-là, est limité seulement à deux villages..Les jeunes de Saré Bidji comptent passer à des actions supérieures si rien n'est fait d'ici un certain temps.EL hadji Coly (correspondant) Seneweb