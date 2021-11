Télétravail : Le CNP plaide son intégration dans le Code du travail

Le teletravail intégré dans le code du Travail

Il nous faut réfléchir à une intégration effective du concept de télétravail dans le Code du travail et les conventions collectives. Tel est le souhait du Conseil national du patronat (CNP).





Selon le vice-président chargé du dialogue social et les normes du travail, Meissa Fall, «la pandémie de Covid-19 a tout simplement révélé l’existence d’un vide juridique et réglementaire du télétravailleur dans les conventions collectives et le Code du travail au Sénégal».





En effet, incontournable durant la pandémie, le CNP cherche à mieux définir l’aspect juridique, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à sa mise en œuvre, aux postes et métiers éligibles, et à la question de la territorialité du télétravailleur, a souligné Meissa Fall.





A en croire le vice-président du CNP, la Covid-19 a causé d’énormes difficultés aux entreprises.





Selon lui, «la pandémie, qui a pris tout le monde de court, a obligé l’entreprise à s’adapter pour sauvegarder des emplois, mais aussi maintenir sa productivité».





Et d’ajouter : «Le télétravail, qui était envisagé au début de la pandémie comme une solution alternative, a tendance, avec le temps, à s'imposer à nous comme un nouveau modèle de travail. Cela justifie la nécessité de réfléchir à son intégration dans la législation sénégalaise du travail», a-t-il déclaré.





Ainsi, le vice-président du Conseil national du patronat chargé du dialogue social et des normes du travail, a évoqué la nécessité de définir le concept de télétravail.