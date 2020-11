Témoignage du Commandant Mouhamed Moustapha Sylla, ancien élève d’Iba Der Thiam

Boulversé et abattu, le Commandant Mouhamed Moustapha Sylla l’est, depuis l’annonce du décès de son mentor et icône Iba Der Thiam. Etreint par la tristesse, il a quand même tenu à partager ses sentiments avec Seneweb. Il n’oubliera pas de sitôt les moments agréables qu’il a partagés avec son Professeur.« Le Professeur Iba Der Thiam, je l’ai connu quand j’étais élève. Déjà on était en 1984, année où il faisait des tournées dans le cadre de l’Ecole nationale populaire démocratique. J’étais en ce moment au lycée Malick Sall de Louga et j’ai été l’un des premiers Sénégalais à l’interpeler sur l’école nouvelle où un budget de 367 milliards était prévu. Je l’avais intitulé ‘’Mythe ou réalité’’ », raconte-t-il.Après cela, poursuit le commandant passionné de Lettres, « il me fera ce témoignage suivant : ‘’depuis que j’ai été Instituteur adjoint, Professeur, Professeur à l’Ecole normale supérieure, Professeur agrégé, Docteur d’Etat, je n’ai jamais rencontré un jeune de la classe de Mouhamadou Moustapha Sylla traitant avec conviction ses idées’ ».Depuis ce jour, il entretient cette relation avec le Pr Thiam, tombé sous le charme du jeune élève qu’il était. « Plus tard, il va envoyer Feu l’Inspecteur d’académie qui était à Louga, Monsieur Lam pour venir chez moi me rencontrer pour que je puisse venir à Dakar au ministère de l’Education nationale pour développer ces idées. On a beaucoup échangé sur l’école nouvelle », se souvient le Commandant Sylla.Il renchérit : « ce que je retiens du Pr Iba Der Thiam c’est son humilité. Je me rappelle le beau témoignage qu’il avait fait lors du décès du Professeur Cheikh Anta Diop : ’Imaginer Cheikh Anta Diop c'est mal le connaître se repliant sur son antre et son temple ne parlant qu'avec les pierres témoins muets mais ho combien parlant de notre histoire’. Moi aussi, je vais rajouter au Professeur Iba Der que l’imaginer, c’est mal le connaitre. C’est un homme de dimension sociale exceptionnelle. Un homme qui entretient les relations. Un homme qui s’affiche aux hommes de valeur ».Soldat de deuxième classe qui s’est battu pour être un officier supérieur, titulaire d’un master 2, Sylla compte suivre les pas de son mentor. « Je compte faire le Doctorat inchallah. Je cheminerais comme lui. Il est et restera gravé à jamais dans ma mémoire. Je l’ai dit, je le répète, il est ma référence à vie », déclare-t-il.