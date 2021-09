Témoignage : Quand le Cardinal Adrien Sarr parle de Bruno Diatta

Monseigneur Théodore Adrien Sarr avait, au lendemain du décès de Bruno Diatta, suggéré à la famille de rassembler les témoignages et d’en faire un document qui va inspirer la génération future. Une recommandation suivie par l’épouse et les enfants de ce dernier.





Ce mardi, le livre-hommage composé de témoignages sur l’homme a été présenté à la population. Édité par la maison d’édition Ebad-Ucad, l'ouvrage de près de 200 ans retrace la vie et l’œuvre de l’homme. » C’est un travail méticuleux ; avec des témoignages méthodiquement agencés et en édition de luxe, digne de celui que nous pleurons encore », a dit le cardinal Sarr qui a pris la parole pendant la cérémonie de dédicace du livre. Il ajoute que Bruno est un trésor particulier pour le Sénégal. « Quel beau visage présentait notre pays aujourd’hui et demain, quelles avancées connaîtrait-il dans sa vie sociale, économique et politique si nous nous évertuons remplir notre responsabilité et à accomplir nos tâches professionnelles comme le faisait Bruno Diatta » s’interroge-t-il.





« Il fallait voir comment Bruno Diatta accueillait tous les ambassadeurs qui venaient présenter leurs lettres de créances, il y mettait du cœur parce que voyait en ces derniers, l’image de tout le pays qu’ils représentaient. C’était un homme de valeur et de dévouement qui doit être un exemple pour toute la population et surtout pour les jeunes générations », renseigne toujours Monseigneur Théodore Cardinal Adrien Sarr. Qui pense que la mémoire d’un tel homme ne doit pas être rangée aux oubliettes, il faut que son œuvre inspire.