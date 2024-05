Tendance Tabaski : perruques pour enfants, la goutte d'eau de trop

Le rôle de certains parents devrait vraiment être revu. Être parents requiert une certaine responsabilité, une maturité et surtout une bonne capacité de discernement. Malheureusement, nombreux sont les parents qui ignorent qu’au-delà de leur devoir de protéger, d’éduquer et de pomponner leurs enfants, ces derniers doivent aussi évoluer dans un environnement qui leur permet de jouir pleinement de leur enfance, en ne sautant pas les étapes.









Aujourd’hui, beaucoup de ces innocents, ne profitent malheureusement pas de leur enfance, surtout chez les petites filles. Elles sont transformées en poupée ou en adulte par leurs propres tuteurs . A l’occasion de certains événements tels que la korité et la Tabaski, les salons de coiffure, à la place des adultes, ont tendance à s’occuper des enfants, souvent âgés de moins de 10 ans, en leur posant des perruques inadaptées en plus de leur proposer du vernis à ongles sans oublier le make up.