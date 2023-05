Tension à Ngor : les mesures d’apaisement de l’État

De violents affrontements ont opposé hier soir les populations de Ngor et les gendarmes au sujet de la construction d’une brigade sur un site litigieux de la localité. Les heurts auraient fait un mort ; une information que Seneweb n’est pas encore en mesure de confirmer.



Pour calmer les esprits, le Président Macky Sall a convié tard dans la soirée au Palais des autorités ngoroises. Au terme de l’audience, l’État a pris quelques mesures d’apaisement. D’après L’Observateur, qui donne l’information, il a été retenu que le terrain litigieux sera divisé en deux parties égales. L’une ira à la gendarmerie et l’autre aux Ngorois.



La même source renseigne que le titre foncier du stade de Ngor sera affecté à la mairie de la localité. En outre, l’État va construire et équiper un lycée dans le village et accorder un quota aux jeunes Ngorois dans le programme Xëyu ndaw ñi.



L’Observateur informe que le maire de la commune fera une déclaration pour appeler au calme.