Tension Politique : Une pénurie de carburant plane sur Tambacounda

La ville de Tambacounda paie les conséquences du saccage des stations services à Dakar et à Ziguinchor. À Tambacounda, le carburant est une denrée rare. L’essence et le gasoil ne coulent pas des pompes. Désormais, certains sont obligés d’aller jusqu’à Bakel pour s’approvisionner.





« Je devais me rendre à Bakel très tôt ce mercredi. Pour prendre toutes les dispositions, je me suis rendu cet après-midi, du mardi, dans une station d'essence pour prendre du carburant malheureusement on m'a signifié de revenir le lendemain car la station n’en dispose pas », a laissé entendre un agent de ce service régional dans le désarroi.





Ce dernier qui devait se rendre très tôt ce mercredi à Bakel a vigoureusement dénoncé le comportement de certains qui s'étaient motivés par le banditisme lors des manifestations.





Le chef de service a demandé aux autorités compétentes de sévir face aux comportements de ces pilleurs sinon des pères de famille risquent de partir en chômage technique après la destruction de leurs outils de travail.

Pour rappel, c'est après la condamnation de deux ans de prison du leader de Pastef, Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauty que de violentes manifestations avaient éclaté dans certaines localités du pays.