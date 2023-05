Tension socio-politique : La COSYDEP Ziguinchor regrette les perturbations scolaires dûes aux manifs













Réunis en urgence hier pour apprécier la situation scolaire de la région, les membres du bureau régional de la COSYDEP ont regretté les perturbations notées en ce dernier trimestre. Perturbations dûes à la tension socio-politique, traduite par de violentes manifestations à Ziguinchor.





Ces membres de la COSYDEP ont fait le constat de manière générale sur cinq points. Les perturbations du système par les grèves d’anticipation des vacances par les élèves. Les vacances forcées de plusieurs jours sur l’ensemble du territoire national. La semaine de fermeture des classes pour seulement les élèves de la zone alors qu’ils seront évalués aux examens de fin de cycle, sur la base des mêmes épreuves. Les impacts sur l’éducation, des accrochages entre l’armée et les combattants du MFDC dans le nord Sindian. Les turbulences du système éducatif à Ziguinchor dues à la tension politico-judiciaire qui a aussi entraîné des arrestations d’enseignants et d’élèves.





Ainsi, au regard de ces constatations, le bureau régional de la COSYDEP invite et attire l'attention des acteurs sur la nécessité d'une bonne préparation des évaluations trimestrielles, les compositions notamment. Et aussi une préparation judicieuse et bonne des différents examens scolaires au niveau de la région, CFEE, BFEM et BAC. Mais aussi une bonne anticipation sur les aléas de la saison des pluies. La COSYDEP Ziguinchor, interpelle l'inspection d'académie et ses IEF et encourage surtout à privilégier la concertation avec les acteurs dans ce contexte pour construire les consensus indispensables à une bonne poursuite des apprentissages.





Le bureau régional de la COSYDEP invite l'État à organiser un dialogue socio-politique inclusif, franc et sincère pour une décrispation définitive du contexte. Au Président de la République garant des droits et libertés individuelles et collectives, à conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle. Chose indispensable à une paix durable. Aux acteurs politiques la COSYDEP Ziguinchor demande de veiller à ce que leurs actes et discours n'aient pas de conséquences néfastes sur l'accomplissement des missions de l'école.





Les membres du bureau de la COSYDEP ont, par ailleurs dans un communiqué qui nous est parvenu, réaffirmé leurs fortes préoccupations pour une école à l'abri du jeu politique où la quiétude et la sécurité permettent des enseignements apprentissages inclusifs et efficaces.