Tensions politiques : L'appel à l'apaisement de l'imam Amadou Touré

imam Amadou Touré de la Mosquée de Hann-Maristes

L'imam ratib de la grande mosquée de Hann-Maristes, Ahmadou Touré, a invité les acteurs politiques du pays, opposition et pouvoir confondus, à plus de responsabilités dans leurs discours et leur comportement, en restant dans la droiture telle qu'enseignée par le Sceau des Prophètes (PSL). L'imam Touré a également invité la classe politique à taire les querelles partisanes qui ne mènent nulle part et à tout faire pour protéger les populations sénégalaises.





Il est, par la même occasion, revenu sur le sens et la portée du Kazu Rajab. Axée sur le thème "Le miracle du Isrâ' et Mi`râj le Voyage nocturne et l'Ascension du Prophète Mou?ammad (PSL)", la 26e édition du Kazu Rajab de Hann-Maristes est prévue le 17 février.





Selon le religieux, les musulmans ont pris l'habitude, chaque année, de commémorer le miracle du Isrâ' et Mi`râj ou le Voyage nocturne et l'Ascension du Prophète Mo?amed (PSL) qui a eu lieu au cours de la 27e nuit du mois lunaire de Rajab.





"Cette année, le 27 rajab 1444 de l'Hégire correspond à la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février 2023. Durant cette nuit, Dieu a accordé à Son Prophète (PSL) un miracle éminent. Et cette nuit-là, Allah a honoré son Prophète Mohamed (PSL) par le grand miracle de l'ascension à travers les sept cieux, afin qu'il voie les choses étonnantes du monde céleste", a indiqué l'imam Touré.