Tensions politiques : L'appel des hauts conseillers du dialogue social

Le climat sociopolitique au Sénégal inquiète les hauts conseillers du dialogue social. À Saly où ils tenaient la 30e Assemblée plénière du Haut conseil du dialogue social (HCDS), ils ont lancé un important appel pour inviter à l'apaisement du jeu politique et du climat social.