Tensions politiques : le puissant message de Hadji Mansour Mbaye à Macky Sall, Sonko, Barth…

De l’avis de beaucoup de témoins de l’histoire politique du pays, le Sénégal est en train de revivre les années de braises où les tensions entre le pouvoir et l’opposition étaient à leur paroxysme. C'était entre la fin des années 1980 et le début des années 1990.



Un peu plus d’un an après les émeutes qui avaient coûté la vie à 14 manifestants, trois jeunes ont trouvé la mort lors du dernier rassemblement non autorisé de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin.



Pour éviter le pire, Hadji Mansour Mbaye a élevé la voix. Le communicateur traditionnel a lancé un appel qui s’adresse à la fois au chef de l’Etat, Macky Sall, mais aussi à ses adversaires politiques.



«Le Président doit encore appeler l’opposition et la société civile pour discuter, bien vrai qu’il avait fait une chose pareille. Il doit le refaire pour intérêt de la nation et des populations», a-t-il suggéré hier, mardi, en recevant des journalistes en vue de la nuit «Sargal» qui lui sera dédiée samedi prochain.



Hadji Mansour Mbaye ajoute : «Le Sénégal ne mérite pas une telle situation. On doit respecter nos guides religieux et les autorités coutumières et cultiver la paix et le culte du travail. Nul n’a le droit de plonger le pays dans le chaos. Le Sénégal n’appartient ni à Macky Sall ni à l’opposition. Nous devons tous protéger le Sénégal.»