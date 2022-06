Tentative d'agression: un voleur sauvé d'un lynchage par la SR de Thiès





La vidéo relative à une tentative d'agression commise sur un conducteur de moto jakarta, était devenue virale sur le réseau social Tik Tok. Mais cette affaire qui choque plus d'un , ne sera pas impunie. Et pour cause, la Section de Recherches de Thiès a interpellé puis déféré le voleur notoire selon des sources de Seneweb proches du parquet. Détails !

Suite à sa tentative d'agression ratée, le voleur E.F a été pris à partie par une foule en furie. Et, n'eût été l'intervention rapide des gendarmes de la SR de Thiès, l'agresseur serait lynché, derrière le lycée Malick Sy.



Heureusement pour lui, E.L a été sauvé de justesse d'un lynchage par les hommes du Capitaine Alioune Badara Fall. Malgré tout, l'agresseur a été interpellé pour pour tentative de vol et coups et blessures volontaires commis sur sa victime.



Mais un malheur ne vient jamais seul selon l'adage. Le voleur notoire a été rattrapé par son passé au cours de l'enquête menée par cette nouvelle unité d'élite de la gendarmerie nationale basée à Thiès.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, une quinzaine de victimes des agissements du mis en cause se sont présentées dans les locaux de la SR de la Cité du Rail. Avec des preuves à l'appui, ces personnes ont retracé individuellement leur mésaventure.



Rompus à la tâche, les éléments du capitaine Fall ont approfondi leurs investigations. Ainsi ces enquêteurs chevronnés, ont réussi à mettre la main sur Y.K, receleur du voleur notoire.