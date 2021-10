Tentative d'assassinat sur Sokhna Aida Diallo : 3 personnes arrêtées

Nous venons d'apprendre qu'une tentative d'assassinat a été perpétrée à l'encontre de Sokhna Aida Diallo selon ses proches. D’après leurs dires, la veille du Gamou, un groupe d'une quinzaine de personnes se sont introduits dans le domicile de Sokhna Aida Diallo, appelé Keur Thiofel, à Madinatou Salam, Mbour. « Ils étaient encagoulés et équipés de machettes et d'armes à feu », nous informe un de ses proches. Après avoir escaladé la grille, ils ont demandé après Sokhna Aïda », poursuit-il. Ce dernier reste persuadé que ces individus n’avaient qu’un seul objectif: celui d’ôter la vie à la veuve de Cheikh Béthio.



Les malfaiteurs ont réussi à neutraliser certains gardes au moment où d’autres ont appelé à l’aide, un renfort. Ce qui a finalement fait fuir les malfrats.

Le soir même du Gamou, ce sont trois autres agresseurs qui ont tenté de s'attaquer à la dame. Mais cette fois, ils ont été repérés par les gardes et arrêtés par la gendarmerie.



Une plainte déposée dès demain



Selon des sources proches de Sokhna Aida Diallo, la cellule juridique de la dame s'est saisie de l'affaire et un pôle d'avocats est à pied d'œuvre pour porter plainte afin de poursuivre en justice les auteurs de ces exactions pour que de tels actes ne se reproduisent plus.



Le ministère de l'Intérieur a été avisé afin qu'il garantisse ce droit constitutionnel qu'est le droit à la protection des personnes et des biens. Par ailleurs, la sécurité de la dame a d'ores et déjà été renforcée par une forte équipe de gardes et un dispositif de surveillance et d'alarme. Les talibés de Sokhna Aida Diallo se déclarent eux-aussi prêts à intervenir le cas échéant, en attendant que la justice punisse les coupables.