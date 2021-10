Tentative d'expédition : Ibrahima Khalil Lô " exfiltré" de Ngabou

Où se trouve actuellement Ibrahima Khalil Lô ? C'est la grande question que le village de Ngabou situé dans le département de Mbacké, se pose d'après des indiscrétions parvenues à Seneweb.



En effet, le célèbre prêcheur aurait été exfiltré de cette localité vers une destination inconnue pour des raisons sécuritaires. Ainsi Seneweb a beau tenter d'entrer en contact avec l'entourage de ce chef religieux qui tient un grand internat à Ngabou, mais en vain.



"Ngabou, le GIGN et la LGI de Mbao en renfort pour..."



D'après nos sources, la compagnie de gendarmerie de Touba appuyée par des éléments du GIGN et de la légion de la gendarmerie d'intervention (Lgi) de Mbao ont quadrillé le village de Ngabou pour barrer la route aux membres de Xudamul xadim.



A noter que, des individus se réclamant du dahira Xudamul Xadim avaient tenté d'attaquer le domicile du prêcheur Ibrahima Khalil Lô, situé à Ngabou. Mais la tentative d'expédition a été foirée par les autorités qui avaient eu écho de ce dessein.



Ainsi, mission a été donnée à la compagnie de gendarmerie de Touba de sécuriser les lieux ciblés par les éléments de la "police religieuse de Touba" plus connu sous de Xudamul Xadim. Le célèbre prêcheur de Ngabou aurait tenu des propos outrageants à l'endroit du mouridisme et de Khadim Rassoul.