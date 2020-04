Tentative de meurtre à Kolda : Il asperge son ami d’enfance d’acide et s’exile

Le commerçant, Thierno Sow, n’oubliera pas de sitôt la nuit du 14 au 15 janvier dernier. Alors qu’il sortait de la boutique de son quartier Sikilo (Zone Sonatel) aux environs de 22 heures, il a senti qu’un homme le poursuivait. Lorsqu'il se détourna, ce dernier vida un pot d’acide sur son visage pour l’aveugler et l’empêcher de l’identifier. Mais il rata son coup devant la volonté ferme de Thierno Sow de résister à la tentative de meurtre.« Il s’agit de Moussa Soumaré dit Kals, un camarade d’enfance, habitant le quartier Doumassou », accuse Thierno Sow. Et d’expliquer : « Tout est parti de ses démêlés avec sa femme qui a fini par demander le divorce au tribunal. Alors Moussa Soumaré pense que je fais partie de ceux qui ont provoqué cette séparation prétextant que j’entretenais des relations avec son épouse et que je lui filais parfois des billets de banque. Ce qui est faux » a-t-il confessé.Depuis, Thierno Sow, la victime, cherche péniblement et difficilement à retrouver sa vue. Il dit avoir dépensé déjà plus d’un million à l’hôpital Principal de Dakar. Après plus de trois mois de soins qui ne lui ont pas permis de retrouver correctement sa vue, il est revenu à Kolda et a déposé une plainte pour retrouver son bourreau, Moussa Soumaré. Mais celui-ci a abandonné le domicile de ses parents et gambade entre la Gambie et la Guinée Bissau dit-on dans le coin.