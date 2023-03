Tentative de meurtre : Un enfant de 2 ans sauvé de justesse

Lundi dernier, un homme aux initiales de C. M. errait dans les ruelles d'un village situé dans le département de Louga, armé d'une barre de fer coupante.











Sur la route nationale, le jeune C. M. a jeté une grosse pierre sur un camion qui venait dans sa direction. Selon "L'Observateur" qui donne l'information, le chauffeur du camion, ayant constaté que la pierre a cassé son pare-brise, s'est vite garé afin de régler son compte à l'auteur des faits.













Mais il s'est rendu compte que ce dernier avait disparu. Dans sa quête de vengeance, il a suivi ses pas. Ainsi, après avoir parcouru quelques mètres, il le retrouva en train de battre un jeune garçon de 2 ans avec sa barre de fer.









C'est là que le chauffeur a alerté les villageois de Khamballa, après avoir assommé l'agresseur à l'aide d'un bâton et pris son arme blanche. Ces derniers ont voulu le lyncher, mais le chef du village a été prévenant en avisant les éléments de la brigade de Gueun Sarr.













C. M. n'a pas nié les faits face aux limiers. «Je travaillais comme orpailleur à Kédougou. Mes activités ne marchaient pas, c'est pourquoi j'avais décidé de me rendre en Mauritanie. Arrivé au village de Khamballa, je suis descendu du véhicule. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi de la sorte. J'ignore les raisons qui m'ont poussé à tenter de tuer l'enfant et casser les vitres du véhicule. Je regrette les faits...», a-t-il tenté d'expliquer aux gendarmes.













D'après le quotidien, C. M. a été déféré hier au parquet de Louga, après avoir été poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative de meurtre.