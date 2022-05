Tentative de viol à Saly Diaksao : Le garçon ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales

P. M. Ba, un maçon de passage à Saly et qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales a tenté d'abuser d'une fille de 13 ans, du nom de R. Diallo.







Cette dernière envoyée à la boutique par sa tante a été attaquée de par derrière par P. M. Ba. Il lui donne un coup de pierre sur l'arcade, ce qui lui fait perdre connaissance.





N'eût été la vigilance de sa tante qui a constaté que la petite tardait à revenir, P. M. Ba aurait réussi son acte ignoble.





Les faits se sont déroulés lundi dernier à Saly Diaksao, vers 10 h.





Le mis en cause a été arrêté et remis aux mains de la police. Il avait en son devers un sac contenant une paire de ciseaux, un soutien gorge, une aiguille et du fil à coudre.





La mère du garçon, jointe par les éléments du commissariat de Saly, a expliqué que son fils ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. D'ailleurs depuis trois jours, le garçon était recherché par sa famille.





P. M. Ba est poursuivi pour tentative de viol avec violence sur une mineure de 13 ans, détention illégale d'arme blanche.





Aux dernières nouvelles, la petite R. Diallo se porte très bien.