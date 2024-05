TER : La circulation temporairement suspendue entre Rufisque et Diamniadio, les 19 et 20 mai prochains

Les 19 et 20 mai prochains, des travaux de maintenance vont gêner la circulation sur le Train Express Régional (TER). Sur le tronçon Rufisque - Diamniadio, aucun train ne roulera jusqu'à 9 heures, annonce la Société d'Exploitation et de maintenance du Train Express Régional (SETER).















"Chers clients voyageurs, des travaux de maintenance préventive vont être réalisés sur les voies, les 19 et 20 mai. Aucun train ne roulera entre Rufisque et Diamniadio jusqu'à 9h00. Les circulations resteront normales entre Dakar et Rufisque et reprendront à partir de 9h00 sur toute la ligne. Nous vous invitons à prendre vos dispositions", a-t-elle informé.