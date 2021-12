TER : Les commerçants du marché de Thiaroye réclament leurs indemnités et menacent de saboter l'inauguration

Les impactés du Ter réclament leur indemnités

Les commerçants du marché de Thiaroye impactés par le projet TER sont toujours en colère. Ces derniers réclament leurs indemnités à l’Etat du Sénégal.





Selon le président des jeunes impactés du TER, Ngagne Amar, ils comptent exposer leur colère le jour de l’inauguration du TER. « On ne peut entendre que le président doit inaugurer le TER le 27 et que les commerçants aussi restent sans rien faire. Car, il n’y a pas mal d’impactés qui courent derrière leurs indemnités. On ne peut pas concevoir qu’on inaugure ce projet. Dans ce cas, on dit non à la réalisation de cette manifestation. Ce rassemblement du 27, vraiment on dira non », a-t-il dit.