TER : Maty Gning, la cause des perturbations

Seneweb a relevé ce mercredi matin des perturbations sur le réseau du TER. Au niveau de la gare de Keur Mbaye Fall par exemple, une longue file d’attente a été notée. Sur place, un agent a prévenu que le temps d’attente sera plus long avant de suggérer aux usagers de privilégier les autres moyens de transport.



La situation semble causée par un mouvement d’humeur des travailleurs déclenché à la suite de la cessation de la collaboration entre la SETER et l’agent Maty Gning. Selon Libération, la société qui exploite le TER a notifié à cette dernière, hier, la fin de son contrat.



Pourtant, signale le journal, Maty Gning devait voir son Contrat à durée déterminée (CDD) passer Contrat à durée indéterminée (CDI) après qu’elle a été positivement notée (4,33 sur 5) par ses supérieurs lors des évaluations de fin de cycle.



La même source croit savoir que cette dernière a été remerciée à cause de ses actions en tant que déléguée du personnel et pour avoir, selon la direction de la SETER, envoyer depuis son ordinateur de travail des mails de revendication de ses collègues.



Un préavis de grève a été déposé pour ce mercredi . Libération rapporte que le collège des délégués est fissuré à propos de celui-ci. Les uns étant prêts à aller en grève tandis que les autres sont contre.



Guy-Marius Sagna, cité précédemment par Seneweb, affirme que cette affaire est effectivement à l’origine des perturbations notées ce matin sur le réseau du TER.