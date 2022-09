TER : un directeur limogé «pour manque de solidarité avec le DG»

Le directeur juridique de la Société d’exploitation du Train express régional (SETER), Me Yamar Samb, a été limogé. C’est l’intéressé qui a donné l’information à ses collègues dans un message repris par Libération dans son édition de ce vendredi.



«Chers tous, il est arrivé le jour où, à mon tour, je dois vous dire au revoir, a annoncé Me Yamar Samb. Mes accès emails étant bloqués, je suis obligé de passer par ce canal pour vous saluer une dernière fois. (…) Ce 31 août 2022, le président et le dg de la SETER m’ont informé de la décision de résilier mon contrat pour manque d’investissement et de solidarité actives envers la dg (sic). Aucun grief professionnel donc.»



Avant d’être le directeur juridique de la SETER, Me Yamar Samb était secrétaire général de l’entreprise. Libération informe qu’il a rédigé les contrats entre l’Etat et la SETER. Mais, signale le journal, «il ne suivait pas aveuglément» le directeur général, Patrick Tranzer.